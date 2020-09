Der Sommer ist endgültig vorbei

Thirsk.Die Kürbisse liegen bereits in den Supermärkten – die Ernte läuft auf Hochtouren. Nicht nur in Thirsk (Großbritannien), wo dieses Bild aufgenommen wurde, können Privatpersonen sogar selbst auf die Felder gehen und das Herbstgemüse ernten. Botanisch gesehen handelt es sich bei Kürbissen allerdings um Beerenfrüchte, die eng verwandt mit Gurken und Zucchini sind. Die leuchtend orangefarbenen Früchte in den verschiedensten Formen und Größen gibt es vom Ende des Sommers bis weit ins Frühjahr hinein. Besonders beliebt sind Kürbisse als Suppen, Püree sowie süß als Zutat für diverse Kuchen. Doch auch als Dekoration sind die Früchte bei Jung und Alt zunehmend verbreitet und zieren als geschnitzte Figuren so manchen Hauseingang. Vor allem rund um Halloween. red

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 30.09.2020