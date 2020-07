Der Traum vom Laufen rückt näher

Hockenheim.Ciara und ihre Familie sind in den USA. Was nach Urlaub und Abenteuer klingt – zudem in Corona-Zeiten sowieso schwierig – ist für die Achtjährige eine medizinische Reise. Ciara leidet an Zerebralparese und wurde am Dienstag von Spezialist Dr. Tae Sung Park erfolgreich operiert. Ein Eingriff, der für das Mädchen einen Traum näher-bringt – das Laufen. Über ein Jahr mit verschiedenen Benefizaktionen sowie Hoffen und Bangen, dass das Geld zusammenkommt, hat sich damit gelohnt.

Ciaras Mutter, Anja Sandrini, ist immer an ihrer Seite und berichtet ihrer Heimatzeitung und den Daheimgebliebenen, wie es dem Mädchen geht und wie es für die Familie in den nächsten Wochen in den Vereinigten Staaten weitergeht. vas

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 25.07.2020