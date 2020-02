Der Winter lässt sich kurz blicken

Rhein-Neckar.Ein kleiner Hauch von Winter selbst in der Rhein-Neckar-Region. Am Donnerstag blieb besonders in den Höhenlagen – wie auf dem Bild am Weg zum Königstuhl in Heidelberg – der Schnee sogar liegen und sorgte für Verkehrsbehinderungen. Und auch an diesem Freitag kann es den Angaben des Deutschen Wetterdienstes zufolge noch weitere Schneefälle geben. Möglich seien bis zu 20 Zentimeter Neuschnee. Im Bergland bestehe gar die Gefahr von Schneebruch, im oberen Bergland müsse auch mit Schneeverwehungen gerechnet werden. Den Meteorologen zufolge nehmen Wind sowie Regen- und Schneeschauer im Laufe des Freitags ab. Dann bleibe es wechselnd bis stark bewölkt, aber trocken. Die Temperaturen liegen zwischen zwei Grad im Bergland und neun Grad am Oberrhein. lsw

© Mannheimer Morgen, Freitag, 28.02.2020