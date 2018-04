Der Wolf – Freund oder Feind?

Anzeige

Bergstraße.Der Wolf sorgt für Diskussionen in der Region, auch wenn er sich – bis auf eine einzige Sichtung im vergangenen Jahr – bislang an der Bergstraße noch nicht hat blicken lassen. Für wen und inwiefern stellt der Wolf eine Bedrohung dar? Welche Bedeutung hat seine Rückkehr nach mehr als 150 Jahren? In einer umfassenden Bestandsaufnahme der unterschiedlichen Positionen lässt der Bergsträßer Anzeiger Naturschützer und Schäfer zu Wort kommen, hat einen Förster nach seiner Einstellung zum Thema ebenso befragt wie einen Jäger. Herausgekommen ist ein vielfältiges Meinungsbild, zu dem interessante Übereinstimmungen ebenso gehören wie kontroverse Positionen. red/BILD: dpa