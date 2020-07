Desinfektion geht wieder ohne BASF

Ludwigshafen.Der Chemiekonzern BASF hat die Produktion von Desinfektionsmittel zur Bekämpfung der Corona-Pandemie eingestellt. Wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte, habe man mehr als 900 000 Liter hergestellt und gespendet – 275 000 Liter davon seien in der Metropolregion Rhein-Neckar abgegeben worden. Der Bedarf sei zu Beginn der Krise immens gewesen. Man habe schnell und unbürokratisch geholfen, so Standortleiter und Vorstandsmitglied Michael Heinz, der sich bei seinem Team für das Engagement bedankte.

Ähnliches gilt für die Verteilung von Schutzanzügen und 100 Millionen Masken, die die BASF der Bundesrepublik überlassen hat. Eine Million FFP2-Masken spendete der Konzern zudem dem Land Rheinland-Pfalz, nachdem die genannten Gegenstände im März Mangelware gewesen waren. Ein Ende der Krise erwartet Heinz aber erst, wenn ein Impfstoff gefunden ist. Bis dahin werde das Unternehmen weiterhin kleinere Spendensummen verteilen, die sich aus der BASF-Stiftung speisen. 20 000 Euro waren dort aus Privatspenden zusammengekommen. 100 000 Euro, die der Konzern zur Verfügung gestellt hatte, seien über einen Hilfsfonds vor allem zu den Tafeln in der Region geflossen. sal

