Deutlich mehr Fälle

Mannheim.Die Zahl der Fälle von häuslicher Gewalt ist in Mannheim um etwa 30 Prozent gestiegen: Während es in den vergangenen fünf Jahren um die 220 waren (2016: 227), sind es 2017 genau 294. Das teilt das Polizeipräsidium Mannheim auf Nachfrage mit. Unklar bleibt, wie viele Opfer es konkret gibt. Denn unter den 294 Fällen können Betroffene mehrfach gelistet sein. Der SPD-Landtagsabgeordnete Boris Weirauch kritisiert dies. Er hatte für genaue Zahlen eine Kleine Anfrage ans Land gestellt, dessen Antwort „nicht zufriedenstellend ist“, so der Politiker. „Die entscheidende Frage, wie viele Opfer es in Mannheim gibt, ist nicht beantwortet.“ So könne nicht ermittelt werden, ob der Bedarf an Hilfen gedeckt sei. ena