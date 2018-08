Deutlich mehr Gäste

Lindenfels.Im Albert-Schweitzer-Haus in Lindenfels werden in diesem Jahr so viele Gäste übernachten wie noch nie zuvor. Bisher seien schon mehr als 13 000 Übernachtungen gezählt worden, berichtete Heimleiter Daniel Kozacki-Krüger gestern bei einem Besuch des Lindenfelser Bürgermeisters Michael Helbig in dem Freizeitheim. Üblich seien in den vergangenen Jahren jeweils insgesamt etwa 9500 Gäste gewesen.

Grund für die guten Zahlen ist nicht nur die gute Arbeit des Vereins Kubus, dem das Haus seit fünf Jahren gehört, sondern auch die Aufstockung der Zahl der Betten. Bis zu 100 Besucher können jetzt gleichzeitig unterkommen. tm

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 23.08.2018