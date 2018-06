Deutsch-Türken: Zwei Drittel für Erdogan

Anzeige

Ankara/Mannheim.Nach seinem Wahlsieg in der Türkei kann Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan mindestens fünf Jahre lang mit deutlich mehr Macht weiterregieren. Der Kandidat der größten Oppositionspartei CHP, Muharrem Ince, räumte gestern in Ankara seine Niederlage ein. Die Präsidenten- und Parlamentswahlen vom Sonntag bezeichnete Ince dennoch als unfair. Zugleich äußerte der Kandidat der Mitte-Links-Partei große Sorgen über die Zukunft des Landes. In der Türkei gebe es nun eine „Ein-Mann-Herrschaft“ Erdogans. Internationale Wahlbeobachter kritisierten, die Kandidaten hätten bei den Wahlen nicht dieselben Chancen gehabt.

Erdogan holte in Deutschland nach vorläufigen inoffiziellen Ergebnissen rund zwei Drittel der abgegebenen Stimmen. Knapp drei Millionen Menschen mit türkischem Hintergrund leben hier, viele davon haben aber nur die deutsche Staatsbürgerschaft. 1,44 Millionen Türken in Deutschland waren dieses Mal wahlberechtigt, davon stimmte nur etwa die Hälfte ab.

Endergebnis erst am 5. Juli

Erdogan kam nach Auszählung fast aller Stimmen in der Türkei auf 52,6 Prozent. Die Wahlkommission teilte gestern mit, das amtliche Endergebnis der Präsidenten- und Parlamentswahlen werde am 5. Juli bekanntgegeben. Mit den Wahlen wurde die Einführung des von Erdogan angestrebten Präsidialsystems abgeschlossen. Erdogan wird damit künftig Staats- und Regierungschef und ist mit weitreichenden Vollmachten ausgestattet. Das Amt des Ministerpräsidenten wird abgeschafft.