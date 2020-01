Deutsche aus China landen am Samstag

Die Südpfalz-Kaserne in Germersheim wird zur Quarantänestation. © Venus

Köln/Germersheim.Nach den USA, Frankreich und Japan holt auch Deutschland seine Bürger aus der vom neuen Coronavirus schwer betroffenen Stadt Wuhan. Am Freitagmittag startete eine Maschine der Luftwaffe von Köln-Wahn Richtung China. Nach Angaben des Gesundheitsministeriums sollen rund 100 Menschen am Samstagmorgen am Frankfurter Flughafen landen und dann für zwölf bis 15 Tage in Germersheim in der Südpfalz-Kaserne – eine Ausbildungskaserne der Luftwaffe – in Quarantäne kommen. Die genaue Anzahl der Rückkehrer werde erst bei Abflug feststehen.

Landrat Fritz Brechtel und der Beigeordnete der rheinland-pfälzischen Stadt Germersheim, Sascha Hofmann, betonten, dass für die Bevölkerung keine Gefahr einer Ansteckung bestehe. „Bei der Maßnahme handelt es um reine Vorsicht.“ In der Südpfalz-Kaserne werden die Menschen – darunter auch Kinder – vom Deutschen Roten Kreuz (DRK) versorgt. „Da die chinesischen Behörden nur symptomfreien Personen die Ausreise gestatten, gehen wir von gesunden Menschen aus“, sagte DRK-Präsidentin Gerda Hasselfeldt.

Die Zahl der nachgewiesenen Infektionen in Deutschland ist auf sieben gestiegen. Erstmals hat sich auch ein Kind mit dem neuartigen Coronavirus angesteckt. Wie das bayerische Gesundheitsministerium am Freitagabend mitteilte, wurde zudem bei einem Mann aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck die Lungenkrankheit bestätigt. dpa/mica

