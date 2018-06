Deutsche Elf gut gelandet

Anzeige

Moskau.Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft ist bereit für die Titelverteidigung bei der am Donnerstag beginnenden Weltmeisterschaft in Russland. Nach der Ankunft in Moskau ging es für die DFB-Elf gestern sofort weiter ins Mannschaftsquartier nach Watutinki vor den Toren der Hauptstadt. Heute wird zum ersten Mal gemeinsam trainiert, das erste Gruppenspiel steigt am Sonntag (17 Uhr) gegen Mexiko. Derweil machen sich die Spielorte auf den Ansturm während der WM bereit, darunter auch die unbekannte Stadt Saransk in der russischen Provinz. Die Menschen dort reden von einer „Erschütterung“. dpa/inn