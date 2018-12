Deutsche für harte Haltung beim Brexit

Brüssel/Mannheim.Vier von fünf Deutschen (79 Prozent) wollen keine Änderungen am Austrittsvertrag Großbritanniens mit der Europäischen Union. Lediglich 13 Prozent der Befragten befürworten, den Briten weiter entgegenzukommen. Das geht aus dem aktuellen Politbarometer der Mannheimer Forschungsgruppe Wahlen hervor, das gestern veröffentlicht wurde. Klar ist auch die Einstellung zum Brexit selbst: 68 Prozent finden ihn schlecht. Nur acht Prozent befürworten, dass das Vereinigte Königreich die EU verlässt.

44 Prozent vermuten, dass der Zusammenhalt in der EU nach dem Austritt eher schwächer wird, 42 Prozent gehen davon aus, dass sich nach dem Brexit nichts am Zusammenhalt in der EU ändern wird. Lediglich neun Prozent vertreten die Ansicht, dass die verbliebenen Mitgliedstaaten dann eher wieder näher zusammenrücken.

Für die britische Premierministerin Theresa May war der gestern beendete EU-Gipfel in Brüssel nicht der erhoffte Befreiungsschlag. Sie konnte der Europäischen Union lediglich neue Zusicherungen zur irischen Frage abringen. May will nun noch weiter verhandeln. Die EU-Partner reagierten auf diese Ankündigung allerdings verhalten. Man wolle ja hilfreich sein, sagte Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU). Aber der Rahmen sei eben eng.

Euro-Hilfen geregelt

Gestritten wird vor allem noch über den sogenannten Backstop – die von der EU verlangte Garantie, dass nach dem Brexit zwischen dem EU-Staat Irland und dem britischen Nordirland keine feste Grenze mit Schlagbäumen und Kontrollen entsteht. Dafür steht im Abkommen über den für März geplanten EU-Austritt eine Sonderregel, die aber in Großbritannien bei Brexit-Befürwortern auf heftigen Widerstand trifft.

Fortschritte erzielte der Brüsseler Gipfel bei der geplanten Stabilisierung des Euros. Die EU-Staaten wollen sich mit einem Reformpaket vor künftigen Finanzkrisen schützen. Im Zentrum der Einigung steht die Stärkung des Rettungsschirms ESM, der Hilfskredite an pleitebedrohte Länder vergibt. Außerdem brachten die Staats- und Regierungschefs ein Eurozonen-Budget innerhalb des EU-Haushalts auf den Weg. Hdf/dpa

