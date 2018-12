Deutsche Meister siegen in Bensheim

Marcel Meisen präsentierte sich in starker Form. © Pfliegensdörfer

Bensheim.Radcross vom Feinsten wurde gestern abermals in Bensheim geboten. Und obwohl sie sich nun beim GGEW Grand Prix gegen starke, internationale Konkurrenz behaupten mussten, hatten – wie schon bei der DM im Januar an gleicher Stätte – Elisabeth Brandau und Marcel Meisen in den deutschen Meistetrikots jeweils die Nase vorn. Sie fuhren souveräne Siege auf einem durch den Regen aufgeweichten Rundkurs heraus.

Zwar blieb das Wetter zu den Hauptrennen trocken, doch die zuvor widrigen Bedingungen schreckten zwar nicht die Radsportler ab, die in der erwarteten Zahl an den Start in den fünf Wertungsrennen gingen, aber die Zuschauerzahl hielt sich mit etwa 500 in Grenzen. Zigtausende Clicks verzeichnete indes aber das Livestream-Angebot, was die ausrichtende SSG erfreute. hs

