Deutscher Vizemeister vor Heimkulisse

Ladenburg.Der 17-jährige Malik Bicekuev (in Rot) hat gestern bei den Deutschen Meisterschaften der A-Jugendringer in Ladenburg die Silbermedaille für die Gastgeber vom Athletik-Sport-Verein (ASV) gewonnen. Im Finale agierte er gegen den starken Nürnberger Adrian Barnowski zu defensiv. Ganz im Gegensatz dazu: der siegreiche Auftaktkampf gegen den Neckargartacher Nico Breischaft (Bild), als der Jugendliche aus dem Ludwigshafener Stadtteil Friesenheim seine Konter-Qualitäten voll abrief und effizient punktete. Bei den Parallel-DM im griechisch-römischen Stil in Pirmasens fielen zwei weitere Silber-Medaillen für den ASV ab. pj