Deutschland schaltet in den Krisenmodus

Berlin/Mannheim/Heidelberg.Beginn einer Epidemie: Das neuartige Coronavirus versetzt auch Deutschland in den Krisenmodus. In mehreren Bundesländern wird nach möglichen weiteren Sars-CoV-2-Infizierten gesucht. In Nordrhein-Westfalen ist die Zahl der Coronavirus-Infektionen sprunghaft angestiegen. Der Kreis Heinsberg und das Gesundheitsministerium des Landes teilten mit, dass 14 weitere Personen nachweislich mit dem Erreger Sars-CoV-2 infiziert sind. Damit stieg die Gesamtzahl in dem Bundesland auf 20. Einer von ihnen – ein Bundeswehr-Soldat, dessen Infektion am Mittwoch bekannt wurde – wird in Rheinland-Pfalz behandelt. Der Kreis Heinsberg geht von schätzungsweise 1000 Menschen in vorsorglicher häuslicher Quarantäne nach den ersten Infektionsfällen aus.

Neu hinzugekommen ist ein Infizierter in Kaiserslautern. Auch in Baden-Württemberg haben sich vier weitere Menschen angesteckt. Das teilte das Sozialministerium am Donnerstagabend mit. Bei drei Infizierten handelt es sich um zwei Frauen und einen Mann aus dem Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald beziehungsweise der Stadt Freiburg. Ein weiterer bestätigter Fall wurde aus dem Landkreis Böblingen gemeldet. Alle neuen Fälle hängen mit bereits bekannten Infektionen zusammen. Damit ist die Zahl der bestätigten Infektionen in dem Bundesland auf acht gestiegen. Auch in Bayern gibt es einen weiteren Coronavirus-Fall. Es handele sich um einen Mann aus Mittelfranken, so ein Sprecher des Gesundheitsministeriums in München.

Mannheimer Bahnhof gesperrt

Ein Krisenstab der Bundesregierung von Gesundheits- und Innenministerium entschied, wegen der Verbreitung des Virus nicht mehr nur die Kontaktdaten von Fluggästen aus dem Ursprungsland China zu erfassen, sondern auch Passagiere von Flügen aus Südkorea, Japan, dem Iran und Italien. Ziel ist, sie schnell erreichen zu können, falls herauskommt, dass ein Fluggast infiziert war. Solche „Aussteigekarten“ sollen auch auf Schiffen sowie im grenzüberschreitenden Zug- und Busverkehr ausgefüllt werden.

Der Präsident des Robert-Koch-Instituts (RKI) Lothar Wieler sagte, wie viel höher die Sterberate als bei der Grippe sei, sehe man erst nach dem Ende der Epidemie. Sars-CoV-2 kann die Lungenkrankheit Covid-19 verursachen. Die meisten Infizierten haben nur leichte Erkältungssymptome wie Frösteln und Halsweh oder gar keine Symptome. 15 von 100 Infizierten erkranken schwer. Sie bekommen etwa Atemprobleme oder eine Lungenentzündung. Nach bisherigen Zahlen sterben ein bis zwei Prozent der Sars-CoV-2-Infizierten, was höher als bei der Grippe ist. Das Virus verbreitet sich durch Tröpfcheninfektion etwa beim Sprechen und Husten.

Angesichts der steigenden Zahl von Coronafällen richtet das Universitätsklinikum Heidelberg in einem kleinen Teil des Neubaus der Chirurgie eine Infektionsambulanz ein. „Verdachtsfälle können dort isoliert voneinander getestet werden und auf ihr Testergebnis warten“, teilte das Klinikum mit. Sollte sich ein Verdachtsfall bestätigen, stehen ab Freitagmorgen 20 Betten zur Verfügung. Bei Bedarf könnten weitere dazukommen. Der Neubau gehört derzeit noch dem Land Baden-Württemberg und soll am 27. März dem Klinikum übergeben werden.

Weil er dachte, sich mit dem Coronavirus infiziert zu haben, hat ein Mann für eine 45-minütige Sperrung der Halle im Mannheimer Hauptbahnhof gesorgt. Er rief sich selbst einen Rettungswagen, weil er grippeähnliche Symptome aufwies, erklärte eine Sprecherin der Bundespolizei. Die Polizei habe den Vorfall mitbekommen, die Halle abgesperrt und den Mann befragt. „Es konnte aber kein Bezug zu Infektionsgebieten oder Personen aus kritischen Bereichen festgestellt werden“, so die Sprecherin. dpa/mad

© Mannheimer Morgen, Freitag, 28.02.2020