Deutschland Tour: Umjubelter Etappenstart in Lorsch

Lorsch.Rund tausend Radsportfans und interessierte Bürger bejubelten gestern den Start zur letzten Etappe der Deutschland Tour vor der Lorscher Königshalle. Unter den 122 Fahrern befanden sich auch der aktuelle Sieger der Tour de France, Geraint Thomas, sowie der Deutsche Meister Pascal Ackermann. In der Innenstadt konnten es die Sportler geruhsam angehen lassen. Beim neutralisierten Start rollte das Feld gemeinsam durch die Straßen der Klosterstadt. Erst in Höhe Seehof wurde voll in die Pedale getreten. kel/Bild: Neu

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 27.08.2018