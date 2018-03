Deutschlandweit hinten

Anzeige

Luxemburg.Der Lohnunterschied zwischen Männern und Frauen ist in Deutschland so groß wie in fast keinem anderen EU-Land. Das sogenannte unbereinigte Verdienstgefälle lag in der Bundesrepublik 2016 bei 21,5 Prozent, teilte das europäische Statistikamt Eurostat mit. Höher war der Wert nur in Estland und Tschechien. Am geringsten war die so gemessene Lohnlücke – in dieser Form ohne Berücksichtigung von Tätigkeit, Erfahrung, Qualifikation, Alter und Teilzeit – in Rumänien, Italien und Luxemburg. Seit 2011 ist das Lohngefälle allerdings leicht gesunken, in Deutschland sogar etwas stärker als im Durchschnitt aller EU-Staaten. dpa