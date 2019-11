DFB-Elf droht komplizierte Vorrunde

Frankfurt.Nach dem erfolgreichen Abschluss der EM-Qualifikation als Gruppensieger durch den 6:1-Erfolg gegen Nordirland muss die deutsche Fußball-Nationalmannschaft beim Turnier im Sommer 2020 mit schweren Gegnern rechnen. Bei der Auslosung am 30. November in Bukarest drohen der DFB-Elf bereits in der Vorrunde Aufeinandertreffen mit Weltmeister Frankreich, Portugal mit Superstar Cristiano Ronaldo oder mit Kroatien.

Da Co-Gastgeber Ungarn die direkte Qualifikation für die in zwölf Ländern stattfindende EM verpasst hat, steht seit Dienstagabend fest, dass die DFB-Elf alle drei Vorrundenpartien in der Münchner Allianz Arena bestreiten wird.

„Ich habe jetzt die Töpfe gesehen. Da sind überall starke Mannschaften. Wir nehmen es, wie es kommt“, sagte Bundestrainer Joachim Löw nach dem Sieg am Ende des Länderspieljahres in Frankfurt. Der DFB-Coach richtete den Blick auf die bevorstehenden Aufgaben im EM-Jahr 2020 und äußerte als Weihnachtswunsch. „Ich wünsche mir, dass im nächsten Jahr alle Spieler gesund sind und einen guten Rhythmus aufnehmen. Und dass wir im März keine Spieler haben, die lange ausgefallen sind in den ersten ein, zwei Monaten“, betonte Löw.

Erst im März kommt die deutsche Auswahl wieder zu zwei Testspielen zusammen. Neben einem bereits fest vereinbarten Duell in Spanien hat der DFB mit Belgien und Portugal zwei weitere Turniermitfavoriten für Freundschaftsspiele angefragt.

Am 25. Mai beginnt das EM-Trainingslager in Seefeld (Tirol), am 16., 20. und 24. Juni bestreitet der Weltmeister von 2014 seine EM-Vorrundenspiele in München. alex

