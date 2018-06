DFB schottet sich ab

Anzeige

Moskau.Nach dem ernüchternden Auftaktpatzer gegen Mexiko (0:1) haben sich Joachim Löw und seine entzauberten Fußball-Weltmeister gestern in ihr Quartier in Watutinki zurückgezogen, um die unerwartete Niederlage zum WM-Start aufzuarbeiten. Alle Medienaktivitäten wurden abgesagt, das Training fand hinter verschlossenen Türen statt. „Es gibt keinen Grund, völlig auseinanderzufallen, weil man ein Spiel verloren hat. In der Vorrunde gibt es drei Spiele. Wir haben alle Möglichkeiten, das zu korrigieren“, betonte Löw.

Durch den 1:0-Sieg von Schweden gegen Südkorea gestern Nachmittag ist klar, dass die DFB-Elf bei einer Niederlage am Samstag gegen die Skandinavier schon frühzeitig aus dem Turnier ausscheiden könnte. alex