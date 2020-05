DFB verbietet Teamtraining

Mannheim.Nächstes Kapitel im schwelenden Konflikt zwischen Drittligist SV Waldhof und dem Deutschen Fußball-Bund (DFB): Wie SVW-Geschäftsführer Markus Kompp am Donnerstag bestätigte, hat der DFB den Mannheimern das Mannschaftstraining untersagt, bis der Club die im Hygienekonzept des Verbandes festgeschriebenen Corona-Tests für Spieler und Betreuer vorgenommen hat. „Am Montag hat der DFB das Hygienekonzept ohne unsere Kenntnis verpflichtend in die Spielordnung aufgenommen. Wir werden dadurch verpflichtet, jetzt schnell in Richtung Spielbetrieb zu sprinten“, sagte Kompp dieser Redaktion. Der SVW, der einen Abbruch der Saison fordert, darf vorerst nur in Kleingruppen trainieren. alex

