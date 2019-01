DHB-Team umjubelt

Start gelungen: Uwe Gensheimer (r.) und Patrick Wiencek jubeln. © dpa

Berlin.Nach dem geglückten Start in die Heim-WM haben die begeisterten Fans die deutschen Handballer mit Ovationen gefeiert: Die 13 500 Zuschauer in Berlin erhoben sich nach dem klaren 30:19 (17:10) gegen Korea mit lautstarkem Applaus von ihren Sitzen, als sich Uwe Gensheimer und Co. nach dem erfolgreichen Auftakt mit einer kleinen Ehrenrunde verabschiedeten.

„Für uns war es erst einmal wichtig, gut ins Turnier zu starten. Für den Auftakt war das super heute“, sagte Kapitän Gensheimer. Mit sieben Treffern war der Mannheimer bester deutscher Werfer. dpa

© Mannheimer Morgen, Freitag, 11.01.2019