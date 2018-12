Dialog mit Mutbürgern

Bensheim.Die Bensheimer Rathausspitze und die im Spätsommer gegründete „Vereinigung der mutigen Bürger“ haben sich in den Räumen der Firma HTV zu einem offenen Dialog getroffen.

Ein zentrales Thema war die Zukunft der sanierungsbedürftigen Immobilie Haus am Markt. Die „Mutbürger“ sind der Überzeugung, dass eine kostengünstige Sanierung des 40 Jahre alten Gebäudes ausreichend sei. Bürgermeister Rolf Richter erinnerte hingegen an den Abriss-Beschluss durch eine Mehrheit in der Stadtverordnetenversammlung und die Neubaupläne am oberen Marktplatz.

Nach 90 weitgehend sachlichen Minuten endete der verbale Schlagabtausch. red

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 07.12.2018