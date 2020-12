Dicht an dicht im Bus 717

Oftersheim.Jeden Morgen fahren viele Schüler von Oftersheim mit der Buslinie 717 Richtung Heidelberg, weil sie dort zur Schule gehen. Kritik gab es in der Vergangenheit dabei nicht nur, weil es immer wieder zu Verzögerungen im Fahrplan gekommen ist, sondern auch wegen der überfüllten Fahrzeuge. Trotz der Corona-Pandemie und Abstandsregelungen zu deren Eindämmung mussten Kinder und Erwachsene sich Schulter an Schulter in den Bus quetschen.

Bürgermeister Jens Geiß hat die Fraktionen im Gemeinderat im Zuge der Linienbündel-Neuausschreibung jüngst auf den aktuellen Stand gebracht. Für ihn hat sich die Situation auf der Linie 717 dank der kürzlich eingeführten Zusatzfahrten wegen der Corona-Krise grundsätzlich verbessert. Ein zusätzlicher Bus morgens zur Stoßzeit sorge nun für Entspannung.

Abstand lässt sich nicht halten

Ob das wirklich so ist? Unsere Volontärin Catharina Zelt macht den Test und steigt in einen der beiden Busse, die um 6.53 und 6.58 Uhr vom Hardtwaldring zum Heidelberger Hauptbahnhof fahren. Dafür hat sie sogar ihre FFP2-Maske eingepackt – und fühlt sich trotzdem unwohl, weil sie dicht gedrängt im Mittelgang stehen muss. Die Abstandsregeln lassen sich so nicht einhalten. sz

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 04.12.2020