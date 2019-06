Dicke Luft in Darmstadt

Darmstadt.Nirgendwo sonst ist die Luft so schlecht wie in Darmstadt. Das geht aus den Zahlen hervor, die das Umweltbundesamt (UBA) jetzt vorgelegt hat. Die Stickstoffdioxidbelastung der Darmstädter Luft ist hessenweit am höchsten – und bundesweit kam nur Stuttgart auf einen noch höheren Wert.

In Darmstadt gilt seit Anfang Juni dieses Jahres ein Fahrverbot für bestimmte Fahrzeuge für zwei Straßen. Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) und die schwarz-grüne Landesregierung hatten sich geeinigt, einen Abschnitt der Hügelstraße (unser Bild) und einen Teil der Heinrichstraße für Dieselfahrzeuge bis Euronorm 5 und für Benziner bis Euronorm 2 zu sperren. Stickstoffdioxid in Städten stammt zu einem großen Teil aus Diesel-Abgasen.

Im Kreis Bergstraße geht derweil die Diskussion darüber weiter, ob ein Klimanotstand ausgerufen werden sollte. Eine entsprechende Resolution wurde gestern vor der Sitzung des Kreistags übergeben. dpa/red

