Die Auerbacher Sanner GmbH zieht es in den Stubenwald

Bensheim.Es wäre einer der größten Standortwechsel in der Bensheimer Wirtschaftsgeschichte: Die Auerbacher Sanner GmbH will sich im Gewerbegebiet Stubenwald II mit einem Neubau für Verwaltung und Produktion konkurrenz- und zukunftsfähig aufstellen. Das teilte das Familienunternehmen am Mittwoch mit. In Auerbach sind nach Angaben der Gesellschafter und des Geschäftsführers die Entwicklungsmöglichkeiten zu sehr eingeschränkt. Für die Verlagerung will man einen „gut achtstelligen Betrag“ in die Hand nehmen. Auf dem Gelände an der Schillerstraße könnte nach dem Umzug Wohnbebauung entstehen. Die Bensheimer Stadtverordnetenversammlung muss nun über das Vorhaben entscheiden. dr/Bild: Neu

