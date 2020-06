Die Bergsträßer Spargel-Saison im Endspurt

Bergstraße.Nur noch bis Samstag gibt es Bergsträßer Spargel aus dieser Saison zu kaufen – und das auch nicht mehr überall. Wer ihn noch einmal genießen will, sollte also schnell sein. An den rot-weißen Häuschen des Spargel- und Obsthofs Wendel in Zwingenberg soll es in der kommenden Woche außerdem noch Erdbeeren und Himbeeren geben. Zum Saisonstart mussten die Höfe in der Region aufgrund von Corona noch ohne Erntehelfer auskommen. Familie, Freunde und Kunden packten gemeinsam mit an, um die harte Zeit bestmöglich zu überbrücken. Und auch durch ihren Einkauf unterstützten die Bergsträßer ihre lokalen Anbieter. Die Spargel-Erträge fielen in diesem Jahr geringer bis durchschnittlich aus. Dafür waren die Erdbeeren und Himbeeren diesmal besonder früh reif. / ssr

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 25.06.2020