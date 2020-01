Die Bonpflicht macht manchen Bergsträßer erfinderisch

Bergstraße.Seit dem 1. Januar 2020 spucken auch an der Bergstraße die Kassen Belege automatisch aus. Egal ob in der Bäckerei, beim Friseur oder in der Apotheke – viele Kunden und Inhaber ärgern sich über den Mehraufwand und die Unmengen an Müll. Im Gespräch mit dieser Zeitung berichten Bergsträßer, was sie von der Bonpflicht halten.

Aus der Not eine Tugend gemacht hat Beate Jakob (Mitte), die gemeinsam mit ihrem Mann Ralf die Filialen der gleichnamigen Bäckerei und Konditorei in Bensheim und Reichenbach führt. Wer bei ihnen den Beleg mitnimmt, der hat die Chance auf einen Preis aus dem Sortiment. Eine Idee, die bei den Kunden gut ankommt. ssr/Bild: Funck

