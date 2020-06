Die Corona-App ist da

Berlin.Im Kampf gegen das Coronavirus ist nach wochenlangen Vorbereitungen die staatliche Warn-App zum freiwilligen Verwenden für alle Bürger gestartet. „Sie herunterzuladen und zu nutzen, ist ein kleiner Schritt für jeden von uns, aber ein großer Schritt für die Pandemiebekämpfung“, sagte Kanzleramtschef Helge Braun (CDU) am Dienstag in Berlin. Die App soll das Nachverfolgen von Infektionen erleichtern. Dafür kann sie messen, ob sich Handynutzer über längere Zeit näher als etwa zwei Meter gekommen sind. Ist ein Nutzer positiv getestet worden und hat dies in der App geteilt, meldet sie dies anderen Anwendern. Dann kann man sich auch ohne Symptome auf Kassenkosten testen lassen. Die App-Entwicklung lief über die Deutsche Telekom und den Walldorfer Softwarekonzern SAP. dpa

