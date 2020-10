Die Corona-Kurven im Kreis gehen deutlich nach oben

Bergstraße/Berlin.Die registrierten Corona-Neuinfektionen sind am Wochenende auf den höchsten Stand seit Beginn der Pandemie gestiegen – und zwar sowohl im Blick auf die bundesweiten Zahlen als auch bei den Werten im Kreis Bergstraße.

So gab es übers Wochenende nach einer Mitteilung aus dem Landratsamt insgesamt 99 Neuinfektionen – 76 am Samstag und weitere 23 am Sonntag. Zudem gibt es ein weiteres Todesopfer zu beklagen: Eine 85-jährige Person aus dem schwer betroffenen Pflegeheim in Biblis starb am Samstag.

Die neuen Infektionsfälle von diesem Wochenende kamen unter anderem aus Bensheim (1), Einhausen (2), Bürstadt (5), Grasellenbach (20), Groß-Rohrheim (3), Heppenheim (11), Lampertheim (10), Lautertal (1), Lindenfels (2), Lorsch (1), Viernheim (30) und Zwingenberg (1).

Die 76 Neuinfektionen vom Samstag bedeuten die höchste Zahl, die bislang im Verlauf der Pandemie an einem einzelnen Tag festgestellt wurde. Auch der Inzidenzwert erreichte einen neuen Höhepunkt und liegt nun bei 111,28 Infektionsfällen, gerechnet auf 100 000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen.

Aktuell betroffen sind mit neuen Fällen vom Wochenende unter anderem das Lessing-Gymnasium in Lampertheim und die Friedrich-Fröbel-Schule in Viernheim. Betroffen sind auch eine Pflegeeinrichtung in Grasellenbach, eine Gemeinschaftseinrichtung für Flüchtlinge in Heppenheim und eine Obdachlosenunterkunft im Ried. Derzeit befinden sich 17 Patienten mit einer bestätigten Infektion in einer Bergsträßer Klinik, zudem acht Patienten mit Verdacht auf eine Infektion.

Nachdem immer mehr Vereine um die Gesundheit ihrer Spieler und Mitglieder fürchteten, zog der Bergsträßer Kreisfußballausschuss am Sonntagmorgen die Notbremse und sagte alle Nachmittagsspiele in den Bergsträßer Ligen ab; daraufhin wurde auch alle Partien in der Verbands- und Gruppenliga von Verbandsseite gecancelt. Kreisfußballwart Reiner Held will in dieser Woche in Absprache mit den politischen Bergsträßer Entscheidungsträgern festlegen, wie es im Kampf um Punkte auf den Fußballplätzen weitergeht. Er kündigte an, dass es „eine angemessene Spielpause geben wird, wenn die Infektionszahlen weiterhin so hoch bleiben“.

Die Zahl der nachweislich mit dem Coronavirus infizierten Menschen ist in Hessen auf 32 227 gestiegen. Das sind nach Angaben des Sozialministeriums in Wiesbaden von gestern (Stand 14 Uhr) 1099 Fälle mehr als noch am Vortag.

Die Zahl der mit Covid-19 in Verbindung gebrachten Todesfälle in Hessen liegt bei 609 – und ist damit im Vergleich zum Vortag um zwei Fälle gestiegen.

Nach Angaben des Robert Koch-Instituts meldeten die deutschen Gesundheitsämter am Samstag 14 714 neue Corona-Infektionen. Allerdings war es am Donnerstag zu Datenlücken bei der Übermittlung von Infektionszahlen gekommen, so dass dieser Rekordwert Nachmeldungen enthalten dürfte. Am Sonntag kamen 11 176 neue Infektionen dazu. seg/red

