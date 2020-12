Die ersten Arbeiten am Impfzentrum sind angelaufen

Bergstraße/Wiesbaden/Berlin.In dem Bürogebäude am Berliner Ring in Bensheim, das als Corona-Impfzentrum dienen soll, sind die ersten Mitarbeiter im Auftrag des Kreises zugange, um die geplante Einrichtung für ihre Bestimmung fit zu machen. Derweil suche der Kreis dringend nach Personal für das Zentrum, sagte Landrat Christian Engelhardt in einer Video-Pressekonferenz. Der Chef der Kreisverwaltung verwies auch auf die große logistische Herausforderung, die der Aufbau der Impfstruktur mit sich bringt – schließlich müsse der Impfstoff bei Minus 70 Grad Celsius transportiert und vor Ort zum Injizieren fertig gemacht werden.

Derweil meldete der Kreis am Donnerstagabend zwei weitere neue Todesfälle im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie. Es handele sich um eine 84-jährige Person aus Abtsteinach und eine 86-jährige Person aus Birkenau. Die Gesamtzahl der Todesfälle im Kreis liegt damit nun bei 41. Wie das Landratsamt weiter mitteilte, wurden am Donnerstag 44 neue Infektionsfälle bekannt. Seit dem Ausbruch der Pandemie sind insgesamt 3164 Infektionsfälle im Kreis Bergstraße registriert worden.

Sorge um Alten- und Pflegeheime

Die Inzidenz liegt bei 115,72 Infektionen pro 100 000 Einwohner in sieben Tagen. Der Wert sei damit seit einiger Zeit relativ stabil, sagte Gesundheitsdezernentin Diana Stolz in der Videoschalte. Glücklich sei sie damit nicht, zumal es keine Entspannung in den Krankenhäusern gebe. Mit gestrigem Stand befanden sich nach Angaben der Kreisverwaltung 55 Personen mit einer bestätigten Corona-Infektion in Bergsträßer Kliniken sowie fünf mit einer Verdachtskonstellation. 45 Personen aus dem Kreis befanden sich in stationärer Behandlung.

Hessenweit sind nach Zahlen des Robert-Koch-Instituts (RKI) gestern 1520 neue Fälle in Hessen registriert worden. Die Gesamtzahl der Fälle stieg damit auf 90 966 (Stand: 0 Uhr). 1372 Todesfälle in Hessen werden mit dem Erreger in Verbindung gebracht, das sind 34 mehr als am Vortag.

Ausbrüche in Alten- und Pflegeheimen bereiten dem RKI derweil große Sorgen. Auch nach den Beschränkungen der vergangenen Wochen, die zu einer Stabilisierung geführt hätten, seien die Fallzahlen immer noch zu hoch, sagte RKI-Präsident Lothar Wieler.

Ziel bleibe, „die Infektionen auf ein Level zu senken, mit dem wir alle umgehen können“. In einigen Regionen kämen Krankenhäuser an Belastungsgrenzen. Die Zahl der schweren Verläufe und Todesfälle steige von Woche zu Woche, zu rechnen sei mit vielen weiteren Fällen. Auch an den Weihnachtstagen gelte es, Kontakte so stark wie möglich einzuschränken, fuhr Wieler fort: „Diese Pandemie lebt nur von unserem Verhalten.“ kbw/dpa

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 04.12.2020