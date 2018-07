Anzeige

Bensheim.Seit zehn Jahren bietet das Naturschutzzentrum Bergstraße ein Ferienprogramm für Kinder und Jugendliche an – mit großem Erfolg. Die Sommerferienwochen sind restlos ausgebucht. Die jungen Teilnehmer genießen die Zeit in der Natur, an der Erlache wird mit Begeisterung gespielt und geforscht.