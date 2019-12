Die Geburt - Eine Weihnachtsgeschichte

Es war oder es war nicht eine Frau namens Mariam Aladra. Sie studierte in Heidelberg Philosophie und Geschichte und hoffte, nach dem baldigen Abschluss des Studiums in ihre Stadt Bir Sait im Westjordanland zurückkehren und dort Geschichte unterrichten zu können, denn nichts wird in Arabien so geliebt und missverstanden wie Geschichte – aber das ist eine andere Geschichte.

Mariams Stipendium war so knapp bemessen, dass sie alleine nach Deutschland gekommen war. Doch trotzdem konnte sie etwas Geld sparen, das sie Monat für Monat ihrem Mann überwies, denn mit dem ersparten Geld ließ sich eine kleine Werkstatt in Bir Sait einrichten. Und jedes Jahr im März fuhr Mariam nach Hause, um ihre Sehnsucht nach ihrem Mann, ihren Eltern und Freunden, und sei es auch nur für ein paar Wochen, zu stillen. Und Mariam fand den Frühling in Bir Sait am schönsten.

Das ging Jahr für Jahr so, aber im letzten Jahr merkte sie kurz nach ihrer Rückkehr nach Deutschland, dass sie schwanger war. Sie rief ihren Mann an und teilte ihm die Nachricht mit. Er weinte vor Freude am Telefon und bat sie, nichts mehr zu sparen und lieber sich zu verwöhnen. Von nun an schrieb ihr Mann jede Woche zwei Briefe, einen an seine Frau und einen an seinen Cousin Jusuf Alnadschar, der schon seit einer Ewigkeit in Landau studierte und in der Nähe, in Fletschburg, wohnte. Er beschwor den Cousin bei der Seele seines verstorbenen Vaters, auf Mariam aufzupassen und sie öfter zu besuchen.

Und so trafen sich Mariam und Jusuf häufig. Mariam empfand große Freude über den neu belebten Kontakt zu dem schmächtigen und redseligen Cousin, der zudem ein exzellenter Koch und Geschichtenerzähler war. Es verging keine Woche, ohne dass sie sich besuchten. So auch Anfang Januar dieses Jahres. Es war zwar ein eiskalter Tag, aber Mariam fühlte sich so wohl, dass sie beschloss, Jusuf zu besuchen. Sie wollte sich verwöhnen lassen und Jusufs neue Liebe kennenlernen, von der er seit zwei Wochen schwärmte. Er hege, erzählte er, einen Plan, das sinnlose Studium endlich aufzugeben und in Mannheim ein ganz besonderes Restaurant zu eröffnen. Nur fünf, sechs Tische. Er würde kochen, seine Freundin Claire bedienen und jede Nacht würde er den Gästen zum Abschied eine Geschichte erzählen. Claire sei von der Idee begeistert.

Es wurde ein geselliger Abend. Die beiden hatten in der kleinen Küche wahre Wunderwerke für Mariam gezaubert. Und Jusuf hatte nicht übertrieben, Claire war ein herzerfrischender Mensch. Mariam lachte viel. Aber plötzlich, während sie wieder einmal lachte, spürte sie einen stechenden und ziehenden Schmerz im Unterleib und wusste sofort, dass die Geburt unmittelbar bevorstand.

Es war zwar ihre erste Schwangerschaft, doch irgendetwas in ihr sagte mit sicherer Stimme: Es ist so weit! Die Wehen kamen schnell und heftig. Jusuf, besorgt um die Gesundheit seiner Verwandten, bot ihr an, sie nach Mannheim in die Klinik zu fahren und bei ihr zu bleiben. Er zappelte herum wie ein aufgeregtes Küken. Und deshalb sagte seine Freundin, als sie aus der Tür gingen, leise, aber mit Bestimmtheit zu ihm: „Lass mich fahren, du bist viel zu nervös!“ Sie fuhren über die Landstraße von Fletschburg nach Mannheim. Es war kurz nach neun und die Nacht klar und eiskalt. Raureif glitzerte auf der Straße, als wollte er die Sterne des Himmels spiegeln. Mariam biss die Zähne zusammen und schämte sich, den Cousin so durcheinandergebracht zu haben, dass er trotz der Kälte ohne Jacke ins Auto gesprungen war. Kreidebleich schaute er sie an und fragte auf Deutsch: „Wie geht’s?“ Mariam musste trotz ihrer Schmerzen schallend lachen, weil Jusuf hörbar mit den Zähnen klapperte. Sie wollte ihn beruhigen, doch brachte sie kein Wort über die Lippen, sondern lachte nur und lachte und fühlte plötzlich bei ihrem Lachanfall, dass die Geburt ihres Kindes nun keine Sekunde mehr hinausgezögert werden konnte.

„Halt an. Das Kind kommt“, sagte Mariam und empfand merkwürdigerweise keine Schmerzen mehr, sondern eine Art Rausch. Alles war fern und still. Claire fuhr an den Straßenrand und brachte das Auto unter einer Brücke zum Stehen.

„Lass die Warnblinkanlage an“, riet Jusuf leise und half Mariam aus ihrem dicken Mantel. „Im Kofferraum ist eine Decke“, sagte Claire. Als Jusuf sie holen wollte, stieß er sich dabei vor lauter Aufregung so heftig den Kopf an der Kofferraumhaube, dass er an der Stirn blutete.

Mariam fing an zu pressen. Jusuf rannte los, um Hilfe zu holen. Er wusste nicht wohin, traf aber bald auf ein etwas heruntergekommenes Haus nahe der Brücke, in dem einige Lichter brannten. Er drückte auf alle Klingeln. Mehrere Männer und Frauen schauten zum Fenster hinaus.

Mit ängstlichen und misstrauischen Blicken musterten sie den blutenden Araber. „Was iss’n los, Mann?“ fragte ein Nigerianer auf Englisch, und Jusuf war zum ersten Mal im Leben seinem Englischlehrer dankbar. „Die Frau meines Cousins bekommt gerade unter der Brücke ein Kind. Bitte helft uns!“ Und als hätte er die fragenden Blicke der Bewohner verstanden, zeigte er auf seine Wunde und sagte verlegen lächelnd: „Ich hab mich vor Aufregung am Kopf verletzt. Bitte helft uns. Wir brauchen warmes Wasser, Tücher und Decken.“ Und er hüpfte beim Reden vor Aufregung und Kälte von einem Fuß auf den anderen. Eine Eritreerin, eine Vietnamesin und eine blonde Rumänin eilten, gefolgt von ihren Männern und Kindern, Jusuf nach, und schon nach wenigen Schritten konnten sie vom Hang aus Mariam und Claire neben dem Auto sehen.

Und während die drei Frauen den Hang hinter Jusuf hinuntergingen, liefen die Männer ins Haus zurück, um Decken und warme Kleider zu besorgen. Ein Vietnamese schleppte in einer Holzkiste die ganzen ärmlichen Reserven aus der Küche an: Joghurt, Thymian, Salz, Brot und Butter. Gleich darauf kam ein Perser mit einer großen Kanne Tee und alle standen um ein kleines Feuer, das Jusuf unter der Brücke entfacht hatte. Die Kinder sammelten Holz und warfen es fröhlich in die Flammen. Und dann hörten sie alle plötzlich den ersten Schrei, mit dem jedes neugeborene Kind einen Stern in den Himmel ruft.

Ein Landstreicher in einem alten Fellmantel torkelte den Hang hinunter und hob seine Weinflasche: „Zum Wohl!“ rief er und wäre dabei fast über seinen großen schwarzen Hund gestolpert. Unten angekommen, erkundigte er sich nach dem Grund der Versammlung, und als er das Baby sah, fing er an zu weinen und eine nicht enden wollende Geschichte von seinem Sohn zu erzählen, den ihm der Staat weggenommen habe. Zwischendurch machte er eine Pause und beruhigte die Kinder, die Angst vor seinem Hund hatten. „Er ist kinderlieb wie ich“, sagte er und streichelte ihn.

Plötzlich näherte sich ein Streifenwagen der Polizei und hielt in einiger Entfernung. Zwei Polizisten stiegen aus und kamen langsam näher.

„Was ist hier los?“ fragte der Ältere der beiden.

„Eine Geburt“, antwortete Jusuf.

„Eine Geburtstagsparty. Fast wie Weihnachten!“ bekräftigte der Penner und nahm einen kräftigen Schluck.

„Und wer hat das Feuer gemacht?“ fragte der junge Polizist.

„Der Vater“, antwortete Mariam in Decken gehüllt aus dem Innern des Wagens.

„Sind Sie der Vater?“ fragte der jüngere Polizist Jusuf höflich.

„Nein, nein. Der Vater ist mein Cousin. Er heißt Ruh Elkudus. Er hat das Feuer angezündet und löste sich wie ein Geist in Luft auf.“

Der ältere Polizist lachte und schüttelte den Kopf. Er beugte sich zu Mariam und dem Kind hinunter und sagte: „Ich rufe sofort einen Ambulanzwagen. Die Klinik ist nicht weit. Alles Gute!“ Er drehte sich um und hielt beim Anblick der Ausländer inne, die ihre Hände am Feuer wärmten.

„Und das sind die Königinnen und Könige aus dem Morgenland“, sagte Jusuf, und seine Aufregung legte sich bei zunehmender Wärme und der Gewissheit über den guten Zustand von Mariam und ihrem Sohn.

„Aber in der Bibel waren es doch nur drei Könige!“ rief der ältere Polizist und lachte.

„Oh, es waren bestimmt mehr als drei, und warum die Königinnen nicht genannt wurden, ist eine andere Geschichte“, antwortete die Frau aus Rumänien. Alle lachten, und auch die Ausländer und der junge Polizist, die den Witz nicht verstanden, stimmten in das Lachen ein.

