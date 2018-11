„Die Gefahr ist gestiegen“

Mannheim/Heidelberg.Der Direktor der Hochschule für Jüdische Studien in Heidelberg, Johannes Heil, hält Angriffe auf deutsche Bürger jüdischen Glaubens auch heute für möglich. „Man muss leider jederzeit damit rechnen“, sagte Heil im Gespräch mit dieser Zeitung, „natürlich ist die Gefahr gestiegen“.

In Baden-Württemberg ist die Zahl antisemitischer Straftaten in diesem Jahr deutlich gestiegen. Das teilte das Stuttgarter Innenministerium auf Anfrage mit. In Hessen wurden dagegen weniger antisemitisch motivierte Delikte verzeichnet.

Am 9. November jährt sich zum 80. Mal die sogenannte Reichspogromnacht. Während dieser Novemberpogrome im Jahr 1938 zerstörten Nationalsozialisten Synagogen sowie Geschäfte und Wohnungen der deutschen jüdischen Bevölkerung. Mindestens 1300 Menschen wurden getötet, 30 000 deportiert. tge/pre

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 07.11.2018