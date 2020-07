Die GGEW steigt ins Immobiliengeschäft ein

Bensheim.Der Energieversorger GGEW hat ein neues Geschäftsfeld. Mit dem Bau und Betrieb von Immobilien eröffnen sich ganz neue Perspektiven, sagte Vorstand Carsten Hoffmann bei der Bilanzvorlage. Das neue Geschäftsfeld solle auch der Einstieg in Kooperationen mit Wohnungsbaugenossenschaften und Bauträgern werden. So soll im Lauf der Zeit ein Portfolio von Objekten aufgebaut werden, die sich wirtschaftlich selbst tragen. Derzeit hat die GGEW das Baugebiet Langgewann in Bensheim-Fehlheim (Bild) im Visier, geplant ist auch ein Mehrfamilienhaus im Süden Bensheims. mir/ BILD: Neu

