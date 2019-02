Die Heuschnupfen-Saison läuft schon wieder

Mannheim.Für das Wochenende ist trockenes, sonniges Wetter mit Temperaturen bis zu zwölf Grad angekündigt. Was viele Menschen glücklich macht, wird für Allergiker schon wieder eine Belastung. Christina Endler vom Deutschen Wetterdienst in Offenbach warnt vor Hasel- und Erlenpollen in mittlerer bis starker Konzentration. Unser Bild zeigt Blüten in der Seckenheimer Straße in Mannheim. Jan Nicolay, leitender Allergologe im Universitätsklinikum, empfiehlt Heuschnupfen-Patienten, bei Bedarf rasch Medikamente einzunehmen. Ansonsten könnten sich ihre Beschwerden bis hin etwa zu Asthma verschlimmern. sma (Bild: Keiper)

© Mannheimer Morgen, Samstag, 23.02.2019