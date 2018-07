Die Hoffnung wächst: Jetzt schon acht Kinder gerettet

Anzeige

Mae Sai.Rund um die Welt hoffen viele Menschen auf ein glückliches Ende des Höhlendramas in Thailand – wie auch in dieser Schule in der indischen Fünf-Millionen-Stadt Ahmedabad. Kinder hielten Plakate und Fotos hoch. Auf einem steht: „Gebete für eine sichere Bergung“. Mit einer neuen Rettungsaktion über viele Stunden hinweg gelang es gestern Spezialtauchern, vier weitere Kinder aus der Höhle im Norden des Landes ans Tageslicht zu bringen. Damit sind nun acht Spieler der Fußball-Mannschaft gerettet. Vier Jungen und ihr Betreuer müssen immer noch in der Höhle ausharren – jetzt schon seit 16 Tagen. Der Einsatz wird heute fortgesetzt. dpa (Bild: AFP)