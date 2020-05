Die „Kurpfalz“ legt wieder ab

Mannheim.Die MS „Kurpfalz“ lichtet wieder die Anker: Das einzige Mannheimer Fahrgastschiffs, 1929 gebaut, ist nach umfangreicher Sanierung sowie der Zwangspause wegen der Corona-Pandemie nun wieder auf Rhein und Neckar (unser Bild in Höhe der Neckaruferbebauung Nord) sowie zu Hafenrundfahrten unterwegs. Im November war die „Kurpfalz“ letztmals ausgelaufen. Kapitän und Schiffseigner Robert Schneider hat in den vergangenen Jahren 150 000 Euro in die Modernisierung des Schiffes gesteckt, vom Motor über LED-Beleuchtung bis zum Brandschutz. Zum Saisonstart im März war er fertig – umso härter traf ihn dann, dass er wegen der Corona-Pandemie nicht starten durfte. pwr (Bild: Michael Ruffler)

