Die Lage in Hongkong spitzt sich zu

Hongkong.Wegen der angespannten Lage erwägt die Hongkonger Regierung eine Verschiebung der für Sonntag geplanten Kommunalwahl. Die Zusammenstöße zwischen Aktivisten und Sicherheitskräften dauerten am Montag an – mit Regenschirmen versuchten Demonstranten, sich gegen Tränengas zu schützen (Bild). Inmitten der Auseinandersetzungen hat Hongkongs Regierung eine Niederlage hinnehmen müssen. Ein Gericht verwarf das Anfang Oktober verhängte Vermummungsverbot am Montag als verfassungswidrig. Das in einem Rückgriff auf koloniales Notstandsrecht verhängte Verbot von Maskierungen verstoße gegen das Grundgesetz der chinesischen Sonderverwaltungsregion, befand das Gericht. dpa (BILD: dpa)

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 19.11.2019