„Die Maschine wird niemals müde“

Mannheim.Buchautor Jörg Heynkes (Bild links) setzt hohe Erwartungen in den Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI) in Automobilen. Im Vergleich zum Menschen wäre die Maschine beim Fahren ohne Fahrer „niemals müde, betrunken, disziplinlos oder unaufmerksam“, sagte er dieser Zeitung. Vernetzte Fahrzeuge könnten den größten Teil der Nahverkehrsflotten in den Städten ersetzen.

KI ist ein Sammelbegriff für Technologien, die riesige Datenmengen mit dem Ziel verarbeiten, menschliche Intelligenz durch maschinelles Arbeiten und Verstehen nachzuahmen, um sie auf dieser Basis gegebenenfalls selbstständig anzuwenden.

Der Augsburger Weihbischof Anton Losinger (Bild rechts) warnte dagegen vor zu viel Optimismus. „Die Probleme werden sich nicht in der Luft auflösen“, sagte er im Interview. Losinger ist Mitglied der Ethik-Kommission, die 2017 dem Verkehrsminister den Bericht „Automatisiertes und vernetztes Fahren“ überreichte.

Losinger räumte ein, dass „Auffahrunfälle von Lkw-Fahrern auf Autobahnen bei einer digitalen Steuerung nicht mehr vorkommen“ würden. Er lehnte allerdings eine gesetzliche Pflicht, die in Zukunft nur noch voll automatisierte Autos im Straßenverkehr erlauben würde, aus ethischen Gründen ab. „Das ist eine Freiheitsfrage.“

Autor Heynkes schätzt hingegen, dass die Kosten für Mobilität durch Künstliche Intelligenz bis zu 90 Prozent sinken könnten. Die Zahl der Verkehrstoten und Verletzten würde ebenfalls in diesem Umfang zurückgehen, so Heynkes. was

© Mannheimer Morgen, Samstag, 24.11.2018