Die neue Autobahnbrücke bei Heppenheim wächst

Bergstraße.Der Mittelpfeiler für die neue Brücke über die A 5 bei Heppenheim steht schon. Im Moment wird auf beiden Seiten an den Brückenköpfen gearbeitet, die der Fachmann Widerlager nennt. In wenigen Wochen sind diese Arbeiten abgeschlossen – und dann können die riesigen Spannbetonträger eingesetzt werden. Mitte September soll es soweit sein, wie die Fachleute von Hessen Mobil bei einem Baustellenrundgang erläuterten. Wenn die Träger eingepasst wurden, lässt sich auch für Außenstehende besser erahnen, was da im Verlauf der B 460 zwischen Lorsch und Heppenheim entsteht. Die Arbeiten sind im Zeitplan – was bedeutet, dass sie Ende kommenden Jahres abgeschlossen sein werden. seg/BILD: Segelken

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 05.08.2020