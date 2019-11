Die neue Erste Stadträtin legt los

Bensheim.Zweieinhalb Wochen ist die neue Erste Stadträtin Nicole Rauber-Jung in Bensheim im Amt. Viel Zeit für eine sanfte Eingewöhnung bleibt der 52-Jährigen nicht – in der Innenstadt besteht zu viel Handlungsbedarf. Genau dort will die Stadtplanerin auch als erstes ansetzen. Ihr schwebt ein Gesamtkonzept vor, das es ihrer Meinung nach in den vergangenen Jahren so nicht gab.

Die aktuellen Aktivitäten am Marktplatz sieht sie als Startschuss und setzt darauf, dass es im Verfahren wichtige Impulse nicht nur für den Standort des früheren Hauses am Markt gibt, sondern für den gesamten Bereich.

Grundsätzlich freut sie sich auf die kommenden Herausforderungen und fühlt sich im Rathaus sehr willkommen. Von ihrer neuen „Arbeitsstadt“ schwärmt sie zudem in höchsten Tönen. dr

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 02.11.2019