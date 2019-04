Die neuen Planken laden zum Feiern ein

Mannheim.Noch sind einige Arbeiten zu erledigen, doch bis zum Wochenende soll alles fertig sein. Dann feiert Mannheim das Ende der mehr als zweijährigen Bauarbeiten auf den Planken. Ein großes Eröffnungsfest am Samstag und ein verkaufsoffener Sonntag sollen viele Menschen in die Innenstadt locken. Diesem Anlass widmet diese Zeitung heute eine Beilage. Sie enthält auf zwölf Seiten unter anderem einen Rückblick auf die Planungsphase, die schwierige Situation der Einzelhändler während des Umbaus sowie einen Ausflug in die Historie mit vielen alten Bildern. Eine Doppelseite zeigt die optischen Veränderungen. cs (BILD: Tröster)

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 03.04.2019