Die Pflanzenwelt im Blickpunkt

Bensheim.In Zeiten, in denen bei vielen Menschen Urlaub zu Hause angesagt ist, lohnt es sich, einen näheren Blick auf die Besonderheiten der eigenen Region zu werfen. Was macht eigentlich das Typische der Stadt Bensheim und ihrer Umgebung aus? In der ersten Folge unserer neuen Serie steht die Natur im Mittelpunkt. Autorin Eva Bambach sprach mit der Bensheimer Botanikerin Annette Modl über die hiesige Pflanzenwelt.

Auf den trockenen Sand-Löss-Böden wachsen Pflanzen wie etwa das Steppen-Lieschgras und der Hasen-Klee. Eine echte Rarität sind die Buchenwälder an den Hängen von Melibokus und Auerberg, die so nur noch sehr selten zu finden sind. red

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 24.07.2020