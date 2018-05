Die Pokalsieger

Anzeige

Hamburg.Der Pokalfluch ist besiegt, die Spieler tanzen, jubeln und feiern: Im elften Anlauf haben sich die Rhein-Neckar Löwen ihren großen Traum erfüllt und den DHB-Pokal gewonnen. Der zweimalige deutsche Meister setzte sich im Finale des Endrundenturniers in Hamburg gegen die TSV Hannover-Burgdorf mit 30:26 (13:11) durch und kann in wenigen Wochen mit dem Titel-Hattrick in der Bundesliga sein Erfolgsjahr krönen. Der deutsche Meister war das überlegene Team und hatte schon im Halbfinale am Tag zuvor eine eindrucksvolle Demonstration der Stärke abgeliefert. Da stoppten die Löwen den zweimaligen Pokalsieger SC Magdeburg, der in der Bundesliga seit dem 23. November ungeschlagen ist, mit 31:24. Bild: dpa