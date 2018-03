Die Region – ein starker Magnet

Anzeige

Nach den USA ist Deutschland der zweitgrößte Kongressmarkt weltweit. Und die Rhein-Neckar-Region mischt ganz vorne mit. Neben Berlin, Frankfurt, Hamburg und München gehört sie zu den bundesweit wichtigsten Zielen im Geschäftstourismus. Der Markt wächst. In Heidelberg wird gerade ein neues Konferenzzentrum gebaut. Und Mannheim hat mit rund 1,4 Millionen Übernachtungen im vergangenen Jahr bei Gästezahlen einen neuen Rekord verbucht. Die Stadtmarketing GmbH führt diesen Erfolg auch auf das Kongressgeschäft zurück.

Für die Cafés und Restaurants rund um den Rosengarten zum Beispiel sind Kongresse und Großveranstaltungen ein elementarer Faktor. „Wir machen an so einem Messetag etwa den doppelten Umsatz im Vergleich zu einem normalen Tag“, erklärt Sven Kress, Mitinhaber des Café Flo am Friedrichsplatz. Nur rund 100 Meter vom Rosengarten entfernt, orientieren er und sein Team sich an dem Belegungsplan des Kongresszentrums. „Wir brauchen an diesen Tagen deutlich mehr Personal und stellen sogar unsere Mittagskarte auf schnelle Gerichte um, weil die Messe- und Kongressbesucher nicht so viel Zeit haben“, sagt Kress. „Abends haben die Kongressbesucher meist mehr Zeit und treffen sich in gemütlicher Runde, um ihre Themen weiter zu besprechen. Für uns als Gastronomen ist der Messestandort also absolut Gold wert.“

Zahlen zur Branche Angebot und Nachfrage auf dem deutschen Veranstaltungsmarkt sind weiterhin auf hohem Niveau. Im Jahr 2016 haben in Deutschland nach Angaben des German Convention Bureaus (GCB) 3,02 Millionen Veranstaltungen mit 394 Millionen Teilnehmern stattgefunden. Das bedeutet verglichen mit 2015 eine minimale Zunahme der Teilnehmer um 0,4 Prozent bei einem leichten Rückgang der Veranstaltungen um 1,5 Prozent. Auf der Angebotsseite stehen 7313 Veranstaltungszentren und Tagungshotels mit jeweils mindestens 100 Sitzplätzen im größten Saal – dies entspricht einem Anstieg von 1,5 Prozent verglichen mit 2016. Unter den Veranstaltungen insgesamt nimmt der Anteil von Kongressen, Tagungen und Seminaren immer mehr zu. jung

Die auf Kongresse spezialisierten Hotels in der Innenstadt vermelden während größerer Messen eine sehr hohe Zimmerauslastung. Kirsten H.-H. Stolle, Direktor des Kongresshotels Mannheim, spricht von einer Belegungsquote von 90 bis 100 Prozent. „Durch Tagungen im eigenen Haus haben wir auch außerhalb von Großveranstaltungen sehr viele Geschäftskunden, so dass wir durch diese Gäste regelmäßig ausgebucht sind.“ Das sei ein wichtiger Bestandteil des wirtschaftlichen Erfolgs. Ähnlich sieht das Florian Schindler, Hoteldirektor des neuen Radisson Blu in den Quadraten. „Mannheim ist eine Kongress- und Eventstadt. Für unsere Hotellerie sind Messen und Großveranstaltungen die Voraussetzung für eine gute Auslastung“, so Schindler. Durch die enge Zusammenarbeit mit dem Rosengarten gebe es immer eine sehr gute Belegung der Zimmer. „Die Mannheimer Hotellerie lebt weiterhin vor allem von Buchungen im Businessbereich. Für den stark wachsenden Hotelmarkt wird es in Zukunft jedoch noch wichtiger, mehr große Kongresse in der Stadt zu platzieren“, erklärt Schindler.