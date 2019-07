Rund 50 000 Fachkräfte fehlen laut einer Prognose bis zum Jahr 2030 in der Region, und der Wettbewerb um die besten Köpfe ist hart. Manfred Schnabel, Präsident der IHK Rhein-Neckar, drängt deshalb unter anderem auf eine Politik, die attraktives Wohnen ermöglicht. Zudem brauche die Region ein Mobilitätsbündnis.

Herr Schnabel, ein Gutachten ist gerade zu dem Ergebnis gekommen, dass die Metropolregion zu den innovationsstärksten Regionen Europas gehört. Ein Grund, sich entspannt zurückzulehnen?

Manfred Schnabel: Auf keinen Fall. Wenn wir diese Position halten und ausbauen wollen, ist es beispielsweise ganz entscheidend, dass die Unternehmen hier genügend Fachkräfte finden. Um die stehen wir im harten Wettbewerb mit anderen Metropolregionen: vor allem mit Stuttgart, Frankfurt und München.

Wie entwickelt sich der Bedarf?

Schnabel: Es gibt die Prognose, dass bis zum Jahr 2030 in der Region rund 50 000 Fachkräfte fehlen. Schon jetzt gibt es nicht genügend Pflegekräfte, zudem ist das Handwerk in fast allen Bereichen betroffen. Auch in der IT ist der Mangel groß, angefangen beim Systemadministrator bis zum IT-Spitzenforscher. Und schließlich müssen wir für innovative Unternehmer und Führungskräfte besonders attraktiv sein, etwa im technologischen Bereich.

Und wie lockt man eine IT-Spitzenkraft von München in die Metropolregion Rhein-Neckar?

Schnabel: Die Region muss ihre Chancen ausspielen. Metropolregionen wie München, Frankfurt oder Stuttgart sind monozentrisch aufgestellt. Das heißt, es gibt eine große Stadt in der Mitte mit extrem dichter Besiedelung. Entsprechend hoch ist das Preisniveau auf dem Wohnungs- und Immobilienmarkt, und es gibt kaum Möglichkeiten, überhaupt noch ein größeres Grundstück zu bekommen. Dies könnte bei uns anders sein. Hier bietet sich ein großes Differenzierungspotenzial, das wir nutzen sollten.

Weil es mehrere Zentren gibt?

Schnabel: Genau. Wir haben in unserer Region drei große Städte – Mannheim, Ludwigshafen und Heidelberg, aber auch viele Mittelzentren. Deshalb gibt es sowohl zentrumsnah als auch im ländlichen Raum noch freie Flächen, die man vergleichsweise günstig erschließen könnte, um attraktiven Wohnraum anzubieten. Dazu braucht es aber eine geschickte Wohnungspolitik, die auf sehr unterschiedliche Bedürfnisse individuelle und bezahlbare Antworten gibt – im preiswerten, aber auch im gehobenen Bereich für Fach- und Führungskräfte.

Und so eine Wohnungspolitik fehlt in der Region?

Schnabel: Gerade auf den Konversionsflächen entsteht zwar viel neuer Wohnraum. Aber aus unserer Sicht gibt es einen großen Mangel an individuellen Gestaltungsmöglichkeiten. Führungskräfte oder Nachwuchskräfte mit Potenzial, die nach dem Studium oder bei der Familiengründung entscheiden, wo sie sich langfristig niederlassen, wollen nicht unbedingt eine Wohnung oder ein Haus von der Stange. Und auch keine überbordenden Bauvorschriften, die die Dachschräge oder die Gartengröße festlegen. Wer Spitzenkräfte anziehen und halten möchte, braucht auch Spitzenangebote.

Wie sieht es in den ländlichen Regionen aus?

Schnabel: Da ist wichtig, dass die digitale Infrastruktur funktioniert, Stichwort schnelles Internet. Der Rhein-Neckar-Kreis und der Neckar-Odenwald-Kreis sind hier aber schon sehr gut aufgestellt. Und dann braucht es natürlich eine gute Verkehrsinfrastruktur. Der S-Bahn-Ausbau muss weiter vorangetrieben werden. Generell ist die Verkehrssituation für die Attraktivität einer Region entscheidend. Und da haben wir einige ungelöste Baustellen.

Zum Beispiel den Bahnknoten Mannheim?

Schnabel: Ja. Wir sind froh, dass das Bundesverkehrsministerium nun eine Studie in Auftrag gegeben hat, die Lösungen für Mannheim untersuchen soll. Ganz entscheidend ist jetzt, dass wir in der Region zu einer gemeinsamen Position kommen, die wir gegenüber dem Bund und der Bahn geschlossen vertreten. Uns wurde signalisiert: Momentan sind die finanziellen Mittel sowohl für Projekte im Bahn- als auch im Straßenverkehr vorhanden. Die Türen stehen offen. Aber wir müssen wissen, was wir als Region wollen.

Das war in der Vergangenheit nicht immer der Fall. . .

Schnabel: In der Tat. Wir brauchen verlässliche Prognosen und Modelle über die künftigen Mobilitätsbedarfe für die gesamte Metropolregion. Gute Lösungen, die für die gesamte Metropolregion wichtig sind, dürfen nicht an Einzelinteressen scheitern, sondern müssen gemeinsam gegenüber übergeordneten Behörden vertreten werden.

Vor der Sanierung der Hochstraßen graut es vielen Pendlern und Unternehmen in der Region. Wie kann man den Verkehrskollaps in dieser Zeit vermeiden?

Schnabel: Das kann nur gelingen, wenn wir alle Beteiligten an einen Tisch bekommen. Dazu haben wir seit dem Frühjahr 2018 eine hochkarätig besetzte Gesprächsrunde, bei der die Spitzen aller maßgeblich Beteiligten, also der Städte Mannheim und Ludwigshafen, der Metropolregion Rhein-Neckar, der BASF und der IHKs, vertreten sind. Wir fordern nun dringend ein Mobilitätsbündnis Rhein-Neckar, bei dem auch die Landesregierungen mit eingebunden werden sollen.

Was soll dieses Bündnis bringen?

Schnabel: Bei dem Mobilitätsbündnis geht es darum, der großen Bedeutung der Mobilität für die Metropolregion Rhein-Neckar Rechnung zu tragen und Strategien gemeinsam abzustimmen. Grundsätzlich ist zwischen kurz-, mittel- und langfristigen Lösungsansätzen zu unterscheiden. Kurzfristig geht es vor allem um ein gutes Baustellenmanagement. Wie kann man den Verkehr umleiten, wenn die Hochstraßen gesperrt sind? Wie können wir unnötigen Durchgangsverkehr und Staus vermeiden? Wie können wir die Pendlerströme entzerren, den Radverkehr fördern und den öffentlichen Personennahverkehr optimieren? Wir brauchen das Mobilitätsbündnis aber nicht nur für diese relativ kurzfristigen Herausforderungen, sondern auch, um die mittel- und langfristigen Verkehrsthemen zu planen.

Zum Beispiel?

Schnabel: Mittelfristig müssen wir alle technologischen Möglichkeiten nutzen, beispielsweise eine intelligente Verkehrssteuerung und die Förderung emissionsfreier Verkehrsträger. Gleichzeitig müssen wir auch jetzt schon langfristige Infrastrukturprojekte, wie eine zusätzliche Rheinquerung, planen, um den Wirtschafts- und Personenverkehr zukünftiger Generationen sichern zu können.

