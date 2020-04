Die schönsten Bensheimer Masken

Bensheim.Die Stadt Bensheim und der Bergsträßer Anzeiger suchen die schönsten Corona-Masken in Bensheim.

Wie läuft der Wettbewerb ab? Ab heute, Donnerstag (30.), können kreative Entwürfe für Masken per E-Mail an die Adresse stadtmarketing@bensheim.de gesendet oder in den Briefkasten am Rathaus eingeworfen werden.

Bis zum Samstag, 9. Mai, läuft die Abgabefrist, dann trifft eine Jury – bestehend aus Stadtverordnetenvorsteherin Christine Deppert, der Fraa vun Bensem Doris Walter, Bürgermeister Rolf Richter und BA-Geschäftsführer Michael Roth – eine Vorauswahl aus den eingegangenen Entwürfen.

Am 11. Mai (einem Montag) beginnt ein Online-Voting, das bis zum 21. Mai (Donnerstag, Christi Himmelfahrt) läuft.

Die Siegermaske wird dann in einer Stückzahl von 100 produziert und in der Tourist-Info zum Selbstkostenpreis verkauft. Für die Plätze eins bis drei gibt es Preise zu gewinnen. ps

