Die Serie als Beilage

Mannheim.„Nationaltheater – Was wird daraus?“: Unter diesem Titel hat diese Zeitung seit Mitte April in einer Serie zahlreiche Fragen rund um die mögliche Generalsanierung des Baus von 1957, zu einem Neubau oder einem Abriss beleuchtet. Nun sind die Artikel in einem Sonderdruck zusammengefasst worden, der heute dieser Zeitung beiliegt. Dabei geht es um die Geschichte des Hauses, seine Architektur und die Gründe für den Status als Kulturdenkmal ebenso wie um die Auslastung des Theaters, die Publikumsentwicklung und mögliche Alternativen.

Heute listen wir zudem auf einer Seite noch einmal jeweils zehn Gründe für die Sanierung oder für einen Neubau auf. Am Donnerstag, 21. Juni, folgt um 19.30 Uhr im Schauspielhaus des Nationaltheaters ein großes Bürgerforum, zu dem diese Zeitung einlädt. pwr