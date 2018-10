Die Sonntagsfrage

Bergstraße.Jeder dritte Wähler in Hessen ist noch unentschlossen, bei wem er am Sonntag bei der Landtagswahl sein Kreuz machen soll. So verzweifelt, dass Alexa, der digitale Sprachassistent von Amazon, bemüht werden muss, kann niemand sein. Auch wenn unser Karikaturist dies mit einem Augenzwinkern schön in Szene gesetzt hat. Überlegen Sie gut, wem Sie ihre Stimme geben. Über die Folgen können Sie sich die nächsten fünf Jahre freuen oder ärgern. Vor allem aber: Gehen Sie wählen. Wer nicht wählt, braucht sich hinterher auch nicht aufzuregen, wenn Entscheidungen gefällt werden, die dem Nichtwähler nicht gefallen . Ihre BA-Redaktion

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 27.10.2018