Die Städte schlagen Alarm

Mannheim.Vor einer Verödung der Innenstädte haben die deutschen Oberbürgermeister gewarnt. Der Deutsche Städtetag hat daher Bund und Länder aufgefordert, bei der Entwicklung neuer Konzepte zu helfen und die Kommunen nicht allein zu lassen. Zugleich warnten die Städte, dass der geplante Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung für Kinder im Grundschulalter ab 2025 nicht umsetzbar sei.

Der Deutschen Städtetag vertritt rund 3400 Städte und Gemeinden mit fast 53 Millionen Einwohnern. Schon vor der Corona-Pandemie habe der Handel in der City unter Umsatzrückgängen gelitten, was die Innenstädte verändere. Die Corona-Pandemie „wirkte da wie ein Katalysator“, so Städtetags-Präsident Burkhard Jung (SPD), der Oberbürgermeister von Leipzig, nach einer Präsidiumssitzung des Dachverbandes in Mannheim. „Leerstände in Fußgängerzonen und auf Einkaufsmeilen dürfen sich bundesweit nicht vermehrt ins Bild drängen. Wir müssen jetzt handeln“, so Jung.

Falsche Arbeitsteilung

Die Oberbürgermeister fordern daher, die Städtebauförderung von Bund und Ländern von derzeit 790 Millionen Euro jährlich deutlich aufzustocken. Zudem sollten die Kommunen für relevante Schlüsselimmobilien – wie leere Kaufhäuser – ein Vorkaufsrecht erhalten, sie zudem vorübergehend mit Hilfe eines von Bund und Ländern gespeisten Fonds selbst erwerben und entwickeln dürfen.

Den Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung für Grundschulkinder halten die Städte zwar für sinnvoll, aber im bisher genannten Zeitraum bis 2025 nicht machbar. „Das ist faktisch unmöglich“, so der Heidelberger Oberbürgermeister Eckart Würzner (parteilos), der einer der stellvertretenden Präsidenten des Deutschen Städtetages ist.

Würzner und Mannheims Oberbürgermeister Peter Kurz (SPD) kritisierten, dass die Kommunen als die Ebene, die den Beschluss umsetzen müsse, zuvor nicht in die Entscheidungsprozesse eingebunden werden. „Die Arbeitsteilung, wonach der Bund die Veränderung der Realität beschließt, und wenn ein Detail nicht klappt, dann waren es die Kommunen, das funktioniert nicht“, so Kurz. „Die Städte müssen endlich mit an den Tisch. Schließlich sollen sie den Rechtsanspruch vor Ort sicherstellen,“ forderte Würzner.

Dafür sei aber ein „gewaltiger Kraftakt“ aller Beteiligten nötig, von der Finanzierung über fehlende Flächen für Neubauten von Kindertagesstätten bis zu mangelndem Personal. Die Städte drängen dazu auf eine Ausbildungsoffensive für mehr Fachpersonal. Aber selbst dann lasse sich der Rechtsanspruch laut Würzner „nur in einem Stufenmodell umsetzen“, etwa schrittweise zwischen 2025 und 2028.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 23.09.2020