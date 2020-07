Die Stimme der Adler ist verstummt

Mannheim.Bei den Adler Mannheim, den Eishockey-Fans in der Region und weit darüber hinaus herrscht tiefe Trauer: Udo Scholz, als langjähriger Stadionsprecher die „Stimme der Adler“, ist am Mittwoch im Alter von 81 Jahren an den Folgen eines Herzstillstands verstorben.

Scholz machte sich als Stadionsprecher bei Borussia Dortmund einen Namen, wechselte dann in die Pfalz und begeisterte die Fans auf dem Betzenberg beim 1. FC Kaiserslautern. Ebenso im Handball bei der SG Leutershausen erschallte seine Stimme. 1994 kam Udo Scholz schließlich zu den Adlern, erlebte mit seinem Herzensclub viele Tiefen und Höhen – darunter auch sieben DEL-Meisterschaften, die letzte im Jahr 2019. sko

